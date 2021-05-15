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В школах Шымкента установят турникеты с распознаванием лиц

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Мая 2021, 20:45
В школах Шымкента установят турникеты с распознаванием лиц

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Для наблюдения за фойе школ Шымкента в новом учебном году будут размещены турникеты с распознаванием лиц учащихся, родителей и других посетителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкент.

На сегодняшний день образовательные организации города Шымкент на 100% обеспечены камерами видеонаблюдения.

Автоматическое сканирование определяет тип и отпечатки пальцев не менее 5 тысяч человек. Данные хранятся в базе в течение 2 лет. В свою очередь, родитель может отслеживать прибытие и отъезд своего ребенка с территории школы посредством смс-сообщения.

С учетом требований безопасности проводится дополнительная установка камер видеонаблюдения, интегрированных с подразделениями оперативного управления органов внутренних дел. Многофункциональная, мегапиксельная система обеспечена масштабируемым сервером.

Во всех школах в рабочее время работают вахтеры, в ночное время - охранники. Кроме того, со стороны департамента полиции за местными организациями образования закреплены школьные инспекторы.

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