В школах Шахтинска появился новый праздник – День литературных вечеров

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках республиканского проекта «Оқуға кұштар мектеп» в общеобразовательных школах города Шахтинска появился новый праздник: 11 февраля провозглашен Днем проведения литературных читок «Афиша», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот день во всех учебных заведениях прошли читки известных пьес. В их числе «Два штрафных очка» С. Жунусова, «Соғады жүрек» М. Мақатаева, «Становление Казахского ханства», «Меня зовут Кожа» Б. Сокпакбаева, «Сказка об одном зернышке» Г. Черноголовиной, «Летучий корабль» А. Белянина и многие другие.

Героями сцены стали учителя. Именно они перевоплотились в новые для себя образы и попытались донести до зрителей-учеников основные мысли авторов произведений. Для учащихся такой формат подачи был в новинку.

«Необычно видеть учителей на сцене, такого раньше не было. Но все они играли хорошо», – поделилась ученица 5-го класса школы № 11 София Ченцова.

В школе-гимназии № 1 на суд учащихся представили пьесу Сергея Ильницкого «Три золотых зерна». Выбор был не случайный, так как мероприятие пришлось на Неделю правовой грамотности. Постановка носила антикоррупционный мотив.

В спектакле приняло участие 10 преподавателей.

«Было условие – не передвигаться на сцене, поэтому действие разворачивается в воображении зрителей. Этакий театр в голове. Мы показывали постановку для старшеклассников. Думаю, что посыл сказки ребята поняли. После читки завуч по воспитательной работе предложил поставить полноценный спектакль. Думаю, в марте мы воплотим эту идею в жизнь», – рассказывает педагог дополнительного образования, руководитель театральной студии Юлия Тучкова.

«Спектакль «Три золотых зерна» привлек интересным сюжетом и прекрасным исполнением учителями своих ролей. Было ощущение, что все происходило по-настоящему», – сказал ученик школы-гимназии №1 Роман Ботнар.