В школах с казахским языком обучения качество образования лучше - глава Управления образования Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В школах с казахским языком обучения качество образования лучше, чем в русских. Об этом заявил Глава управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах республиканского августовского совещания работников образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Журналисты спросили у главы столичного Управления образования, где выше качество образования, в русских школах или в казахских?

«В казахских, на 4 процента», - ответил Касымхан Сенгазыев.

Он также ответил на вопрос, не связано ли это с преобладающим количеством учеников в казахских школах?

«Нет, не связано с количеством. Преподавание связывается с качеством преподавания, с качеством учителей», - заявил Касымхан Сенгазыев.

Представители СМИ также поинтересовались, с чем связано то, что в обществе закрепился стереотип о том, что в русских школах преподают лучше, чем в казахских?

«Я не могу прийти и заставить, чтобы вы отдали ребенка в определенную школу. Это выбор родителей, выбор ученика», - подчеркнул Касымхан Сенгазыев.

Ранее сообщалось, что абитуриенты не идут в русскоязычные отделения педагогических вузов.