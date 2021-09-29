В школах отдаленных сел СКО нет горячего питания

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области партийцы завершили комплексный мониторинг государственных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала партии Nur Otan, результаты мониторинга неутешительные: в ряде сельских школ отсутствуют объекты питания, не соответствуют требованиям системы видеонаблюдения.

Комплексный мониторинг прошел в 462 государственных школах. В 34 начальных и основных сельских малокомплектных школах отсутствуют объекты питания. В 83 школах не представили договор на организацию горячего питания обучающихся. Индивидуальные предприниматели отказываются предоставлять услуги по горячему питанию из-за малого количества школьников и отдаленности школы от районного центра.

«В 70 организациях образования не представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие объекта питания санитарным правилам и нормам. Причины - отсутствие объекта питания, отсутствие индивидуального предпринимателя, оказывающего услугу по организации горячего питания, смена индивидуального предпринимателя», - рассказала руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Айнагуль Сураганова.

Во всех средних школах области есть компьютерные классы и компьютеры, подключенные к сети интернет. Однако в шести школах скорость подключения к сети интернет очень низкая. Из-за этого не соответствуют требованиям МВД РК и МОН РК системы видеонаблюдения.

Члены совета по развитию образования и науки рекомендовали управлению образования принять меры по устранению недостатков.

Напомним, мы уже рассказывали о проблеме организации питания в малокомплектных школах. Основная причина – общие для всех школ нормативные требования. О том, что их нужно пересмотреть, говорил главный санитарный врач Есильского района с огромным стажем работы Владимир Степовой.