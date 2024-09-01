В школах области Абай кабинеты оснащены по современным стандартам

В рамках партнерства фонда «Қазақстан халқына» и Назарбаев Интеллектуальных школ, Фонда устойчивого развития образования и реализуется проект «Повышение потенциала опорных школ в сельских районах». На обновление материально-технической базы школ в Абайском, Бескарагайском, Кокпектинском и Бородулихинском районах выделено по 250 миллионов тенге на каждую школу. Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард тенге, передает агентство Kazinform.

По информации областного акимата, в казахской школе имени А.Бөкейханова Бородулихинселгл райлна было введено в эксплуатацию 33 новых кабинета. В Караульской гимназии общего образования Абайского района обновлено 26 кабинетов. В средней школе имени К. Рыскулбекова Бескарагайского района модернизированы 35 кабинетов, также обновлены актовый зал, спортивный зал и столовая школы. В средней школе имени Ж. Шайжунусова Кокпектинского района открыто 27 новых кабинетов для учащихся.

Во всех школах районов оборудованы кабинеты по физике, химии, биологии, информатике, а также мастерские для девочек и мальчиков. Это включает подготовительные, младшие, средние и старшие классы. Кроме того, открыты кабинеты робототехники, художественные студии, STEM-лаборатории, кабинеты Intellectum, музыкальные и телестудийные кабинеты.

Фото: акимат области Абай

Фото: акимат области Абай

С 2022 года в рамках проекта сельские школы области оснащаются в соответствии с современными требованиями. Ранее в благотворительный проект были включены три школы из Аягозского, Аксуатского и Жарминского районов.

В области Абай — 309 школ, из них 302 — государственные, 7 — частные. В городских районах расположены 75 школ, в сельских — 227 школ, из них 154 — малокомплектные.