В школах Нур-Султана проходит Единый открытый урок ко Дню Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во всех школах и колледжах столицы проходит Единый открытый урок, приуроченный к празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города Нур-Султан.

Как сообщается, в качестве приглашенных лекторов выступают депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихата города, представители партии «Nur Otan», известные государственные и общественные деятели. Мероприятие направлено на привлечение внимания школьников к выдающимся заслугам Первого Президента, на закрепление у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, а также развитие навыков самореализации, лидерских качеств. По данным столичного Управления образования, открытым уроком охвачены 120 организаций образования (школы и колледжи) с контингентом 200 тыс. учащихся.





«Для нас имеет огромное значение празднование Дня Первого Президента. Это день народного единства и согласия в Казахстане. Первый Президент нашей страны навсегда вошел в историю как человек, с именем которого связаны все достижения суверенного Казахстана, как выдающийся политик мирового масштаба, вся деятельность которого является ярким примером служения своему народу. Поэтому молодежь должна иметь полное представление о роли Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева», – отметил директор школы-лицея № 56 Жумагазы Альпишев.

Единые открытые уроки начались с исполнения Гимна Республики Казахстан и просмотра видеоролика о Первом Президенте страны Нурсултане Назарбаеве, где отражена его политическая деятельность. Уроки проходили в формате игры, где школьники делятся на 2-4 команды, каждая из которых представляет партию со своей предвыборной программой. Команды подготовили программы, основанную на деятельности Первого Президента и защитили их перед аудиторией.

После этого урок шел в формате вопрос-ответ. Команда, показавшая больше знаний о роли Елбасы, становилась победителем.

В столичных учреждениях образования вместе с педагогами уроки провели известные общественные деятели, среди которых казахстанский композитор Толеген Мухамеджанов, телеведущая, редактор и продюсер, генеральный директор «Kazakh TV» Майя Бекбаева, киноактер исполнивший роль Первого Президента в фильме «Путь Лидера» Нурлан Алимжанов, председатель Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет, предприниматель, член Ассамблеи народа Казахстана Аскер Пириев, актер Турсынбек Кабатов и другие.























