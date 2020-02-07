В школах Нур-Султана 80% детей с особыми потребностями охвачены социальной поддержкой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице создана единая база данных, где зарегистрировано 9 073 детей с особыми образовательными потребностями в возрасте до 18 лет. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султана.

В этом учебном году 80% из них охвачены обучением и воспитанием, а также получают гарантированную помощь и необходимую поддержку, сообщает сайт акимата.

Сегодня руководители учебных заведений с участием заместителя акима города Нур-Султаан Бахтияра Макена обсудили проблемы развития инклюзивного образования в столице. В качестве основных назвали обеспечение «безбарьерного» доступа (пандусы, поручни, лифты), психолого-педагогическое сопровождение детей, включенных в общеобразовательный процесс, и подготовку педагогических кадров.

Было отмечено, что инклюзивное образование не может быть эффективным без оснащения учебных учреждений соответствующей материально-технической базой, в том числе специальным оборудованием.

По данным руководителя столичного управления образования Шолпан Кадыровой, в 17 школах установлены лифты, при этом, в 8 школах лифты не адаптированы для инклюзивной среды. Для подвоза 58 детей с особыми образовательными потребностями в ШГ №65 работают 10 инватакси, также функционируют автобусы для специальных школ-интернатов.

В 22 общеобразовательных школах есть специальные коррекционные классы с сопровождением логопеда, психолога, дефектолога, тифлопедагога. Открыты коррекционные группы в 10 государственных дошкольных учреждениях с введением дополнительных штатных единиц педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда.

Впервые размещен государственный заказ в частных детских садах по открытию специальных групп для детей с ООП.

Заместитель акима Бахтияр Макен подчеркнул, что до конца года необходимо достичь стопроцентного охвата инклюзии в школах столицы.

«В своем Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул важность создания инклюзивного общества в поддержку семей, у которых на попечении находятся дети с ограниченными возможностями, создавая равные возможности для людей с особыми потребностями. Сегодня в Нур-Султане свыше 26 тысяч людей с ограниченными возможностями, в том числе 5 500 детей. В городе открываются центры, государство предоставляет оборудование, вносятся большие средства, работают фонды, но, к сожалению, издевательства над особенными детьми все еще происходят. Над этим мы будем работать, аким дал надлежащие поручение, от Правительства мы заручились поддержкой. В этом году начнем строительство двух реабилитационных центров. Это очень важно для города, так как имеются разные направления заболеваний, где необходимо реабилитационное лечение, профилактика как детям, так и взрослым. За счет инвестора будем строить новый центр иппотерапии»,- заключил он.