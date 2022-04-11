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    13:17, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    В школах крупного мегаполиса Китая из-за коронавируса отменяют занятия

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В школах города Гуанчжоу южнокитайской провинции Гуандун с понедельника отменяют занятия в очном формате. Эти ограничения приняты в целях сдерживания распространения коронавируса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По заявлению местных властей начиная с 11 апреля ученики начальных и средних школ китайского мегаполиса переводятся на дистанционное обучение.

    Наряду с этим, отменяются очные занятия во внешкольных учебных заведениях города. Высшие учебные заведения переводятся в закрытый режим управления, своего рода, запускается система закрытого «пузыря». Кроме того, приостанавливается прием детей в детские сады.

    Администрация призывает местных жителей без необходимости не покидать Гуанчжоу. На минувших выходных в мегаполисе стартовала массовая общегородская кампания тестирования населения на ковид. По состоянию на понедельник более 19 млн жителей сдали ПЦР-тесты.

    Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Гуанчжоу выявили 22 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Власти мегаполиса заблаговременно начали строительство временной больницы для пациентов с COVID-19.


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