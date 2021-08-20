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В школах Карагандинской области растёт число кабинетов поддержки инклюзии

20 Августа 2021 12:42
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В школах Карагандинской области растёт число кабинетов поддержки инклюзии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За минувший учебный год в Карагандинской области увеличилось количество школ с 343 до 370, создавших необходимые условия для особенных детей. Охват инклюзивным образованием составляет 73%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

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Об этом на августовском совещании в режиме онлайн рассказала руководитель Управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова.

– В службы психолого-педагогического сопровождения введено 59 штатных единиц педагогов-ассистентов. Учитывая, что число детей с расстройствами аутистического спектра и ментальными, поведенческими расстройствами постоянно увеличивается, за последние два года в восьми школах области открыты кабинеты поддержки инклюзии, из них четыре – совместно с благотворительным фондом «Болашак», – сообщила Гульсум Кожахметова. – Доля педагогов, прошедших обучение инклюзивной практике, выросла с 32 до 60%.

В этом году в рамках государственного социального заказа 207 педагогов пройдут обучение по прикладному поведенческому анализу. Это позволит дополнительно охватить образовательными услугами ещё более 500 детей.

Также с сентября начнёт работу реабилитационный центр на 60 мест в Темиртау. До конца года планируется открыть ещё одну психолого-медико-педагогическую консультацию в областном центре и два кабинета коррекции в Караганде и Сатпаеве.

– В будущем году планируем открыть ПМПК в Шахтинске и Центр реабилитации для детей с аутизмом совместно с благотворительным фондом «Асыл мирас» в Караганде. Штат специалистов действующих специальных организаций в этом году увеличен на 50 человек. Это позволит дополнительно охватить реабилитационной помощью более тысячи детей, – добавила Гульсум Кожахметова.

Кроме того, в регионе внедряется интерактивная платформа «Малахит», которая позволит упростить процедуру приёма документов в специальные организации образования, прохождение детьми обследований и получение консультативной помощи с последующей реабилитацией.


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#Карагандинская область   #Образование   #Акимат   #Общество  
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