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    15:00, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    В школах и детских садах Китая усиливают меры профилактики распространения ОРЗ

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    Фото: unsplash

    В школах и детских садах Китая усиливают меры профилактики и контроля острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в зимний период. Об этом говорится в сообщенииминистерства образования КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В сообщении ведомства говорится о необходимости усиления эпидемиологического надзора и просветительской работы в сфере профилактики и борьбы с сезонными инфекционными заболеваниями в школах и детских садах по всей стране. Усилить создание систем мониторинга эпидемий, сосредоточившись на внедрении в начальных и средних школах, детских садах систем утреннего и дневного осмотра, механизмов отчетности о вспышках инфекционных заболеваний.

    В документе отмечается необходимость уделения большего внимания здоровью школьников и обеспечению плавного перехода между онлайн- и офлайн обучением, а также координации работы по продвижению программ вакцинации.

    Как ранее сообщил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, мониторинг показывает, что в последнее время среди респираторных заболеваний преобладает грипп. Кроме того, распространены риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус.

    По его словам, анализ показывает, что недавний устойчивый рост острых респираторных заболеваний в Китае связан с наложением различных респираторных патогенов.

    В свою очередь эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний на фоне нынешней эпидемиологической ситуации в стране рекомендовали жителям КНР следовать процедурам иммунизации и, по возможности, стараться делать
    прививки в соответствии с рекомендациями по вакцинации.

    В ноябре ВОЗ направила Китаю официальный запрос на получение подробной информации о респираторных заболеваниях среди несовершеннолетних.

    Теги:
    Грипп Китай Вакцинация Пекин
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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