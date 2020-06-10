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В школах и детсадах Усть-Каменогорска начался ремонт

10 Июня 2020 19:00
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В школах и детсадах Усть-Каменогорска начался ремонт

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске в рамках Дорожной карты занятости на 25 объектах образования начались ремонтные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской акимат.

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В ведомстве сообщили, что во время ремонта особое внимание уделяется тем учреждениям, где обучаются дети с особыми потребностями.

«Например, ремонт школы-интерната с инклюзивным образованием, где дети находятся с ночным пребыванием. Поэтому в этих школах важно создание комфортных условий не только для получения качественного образования, но и для проживания. Помимо этого, проводится капитальный ремонт в детском саду №62 для детей с задержкой речи», — пояснили в акимате.

В целом ремонтные работы проводятся в 17 школах и 7 детских садах города, а также в здании Станции юных техников.


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#Восточно-Казахстанская область   #Образование  
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Орал Ерланулы

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