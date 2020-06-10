В школах и детсадах Усть-Каменогорска начался ремонт
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске в рамках Дорожной карты занятости на 25 объектах образования начались ремонтные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской акимат.
В ведомстве сообщили, что во время ремонта особое внимание уделяется тем учреждениям, где обучаются дети с особыми потребностями.
«Например, ремонт школы-интерната с инклюзивным образованием, где дети находятся с ночным пребыванием. Поэтому в этих школах важно создание комфортных условий не только для получения качественного образования, но и для проживания. Помимо этого, проводится капитальный ремонт в детском саду №62 для детей с задержкой речи», — пояснили в акимате.
В целом ремонтные работы проводятся в 17 школах и 7 детских садах города, а также в здании Станции юных техников.
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