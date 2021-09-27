В школах и детсадах создадут службы психолого-педагогического сопровождения детей с особыми потребностями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В общеобразовательных школах и детских садах будут созданы специальные службы психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. Эти и другие нормы приняты в рамках работы в рамках НСОД во исполнение поручения Главы государства по поддержке детей с особыми потребностями. Об этом сообщил в Telegram Помощник Президента РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

Наряду с выработкой и продвижением политических реформ значительный блок работы Национального совета общественного доверия посвящен реализации различных социальных инициатив, выдвинутых Президентом.

В рамках исполнения поручения Главы государства, данных на третьем заседании Нацсовета 27 мая 2020 года, в январе 2021 года в Закон РК «Об образовании» внесена норма, предусматривающая квоту приема при поступлении на учебу для детей из семей, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних детей; детей из неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет; детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І/ ІІ группы.

21 апреля 2021 года принято постановление Правительства РК об утверждении размеров квоты приема.

Таким образом, в 2021 году впервые гранты присуждены по трем новым категориям социально уязвимых категорий граждан.

Так, в соответствии с приказом МОН РК от 13 августа 2021 года государственные образовательные гранты присуждены 50192 поступающим, в том числе сиротам – 386 грантов, инвалидам – 303, детям из многодетных семей – 3494, детям из неполных семей – 964, детям из семей, воспитывающих детей инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп – 354.

На пятом заседании НСОД 25 февраля 2021 года Главой государства был дан ряд поручений по поддержке детей с особыми потребностями.

В настоящее время часть поручений уже реализована. В частности, в два раза увеличен ранее действовавший подушевой норматив финансирования детей с особыми образовательными потребностями.

Также Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования» от 26 июня 2021 года утверждены нормы по реализации государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую (коррекционную) поддержку детей с особыми образовательными потребностями.

Государственный заказ будет реализован с 1 сентября 2022 года.

Указанная норма позволит увеличить охват своевременной коррекционной поддержкой детей с особыми образовательными потребностями.

Вместе с тем в рамках данного Закона выработаны и утверждены новые подходы в сфере оказания образовательных услуг. В частности, в общеобразовательных школах и детских садах будут созданы специальные службы психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями.

И это только некоторая часть той большой работы, которая осуществлена в рамках Нацсовета.

Всего на данный момент в рамках реализации инициатив Нацсовета принято более 80 нормативно-правовых актов, в том числе 19 законов.