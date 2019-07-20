В школах и детсадах Казахстана появятся уроки экологического воспитания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В школах и детсадах Казахстана появятся факультативные уроки экологического воспитания. Об этом на в ходе экологической акции #Birge #TazaQazaqstan сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу объявить о том, что совместно с Министерством образования и науки РК мы будем запускать во всех школах и детсадах экологические часы, потому что чувство чистоты надо прививать с детства», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.

Депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева уточнила, что «экологические часы» будут введены в качестве факультативных занятий.

«Министр экологии и министр образования договорятся, продумают, как это внедрить, это будут факультативы. Есть великолепные примеры, когда эту идею - по сортировке мусора, обеспечению чистоты в стране, начинали с детей. И это было очень успешно», - отметила Загипа Балиева.

Напомним, сегодня более 1200 человек откликнулись на призыв министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзума Мирзагалиева по очистке прибрежных районов близ города Нур-Султан. Поддержал экологическую акцию #Birge #TazaQazaqstan и глава Правительства страны Аскар Мамин. Премьер-Министр приехал на побережье Кояндинского водохранилища и лично убирал мусор.







