В школах Экибастуза установили конвекторные системы отопления

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Температура в классах достигает 23-25 градусов тепла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Павлодарской области.

Сегодня аким области Асаин Байханов провел в Экибастузе заседание оперативного штаба и проверил тепловой режим в школах города.

В школах, где наблюдались сниженные температурные параметры, установили конвекторное отопление: в 9 школах, 2 колледжах и в одном общежитии. На сегодняшний день температура в классах и других помещениях данных учреждений достигает 23-25 градусов тепла. Учебные заведения работают в штатном режиме.

Глава региона поручил держать на контроле ситуацию с теплоснабжением и принимать все необходимые меры для стабильной работа Экибастузской ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что 19 повреждений зафиксировано на теплосетях Экибастуза. В ночь на 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявляли режим чрезвычайной ситуации.

В соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.

Как сообщал генеральный директор АО «Павлодарэнерго» Вадим Лесин, теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона.



