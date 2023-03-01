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    В школах Экибастуза установили конвекторные системы отопления

    1 Марта 2023, 21:12

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Температура в классах достигает 23-25 градусов тепла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Павлодарской области.

    Сегодня аким области Асаин Байханов провел в Экибастузе заседание оперативного штаба и проверил тепловой режим в школах города.

    В школах, где наблюдались сниженные температурные параметры, установили конвекторное отопление: в 9 школах, 2 колледжах и в одном общежитии. На сегодняшний день температура в классах и других помещениях данных учреждений достигает 23-25 градусов тепла. Учебные заведения работают в штатном режиме.

    Глава региона поручил держать на контроле ситуацию с теплоснабжением и принимать все необходимые меры для стабильной работа Экибастузской ТЭЦ.

    Ранее сообщалось, что 19 повреждений зафиксировано на теплосетях Экибастуза. В ночь на 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявляли режим чрезвычайной ситуации.

    В соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.

    Как сообщал генеральный директор АО «Павлодарэнерго» Вадим Лесин, теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Акимат Регионы школа Экибастуз ТЭЦ
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