В Шымкенте запустили систему дистанционного выявления утечек газа
Акиму города Габиту Сыздыкбекову презентовали передовую мобильную лабораторию ДЛС-АВТО («Пергам»), предназначенную для дистанционного выявления утечек природного газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Шымкента.
Это инновационное оборудование позволяет обследовать протяженные участки городской инфраструктуры без необходимости вскрытия грунта или доступа к подземным коммуникациям.
Система оснащена высокочувствительными лазерными детекторами, способными фиксировать даже незначительные утечки метана на расстоянии до 60 метров, включая труднодоступные и скрытые зоны. Такие технологии значительно снижают риски аварийных ситуаций и способствуют повышению общей надежности газовых сетей.
В ходе презентации аким лично ознакомился с принципом действия и техническими характеристиками установки, отметив важность внедрения современных решений в систему контроля за состоянием коммунальной инфраструктуры.
В акимате отмечают, что акимат города Шымкент один из первых в республике, кто приобрел и внедрил инновационную систему дистанционного выявления утечек газа. Использование мобильной лаборатории ДЛС-АВТО станет значимым шагом в обеспечении безопасности и устойчивом развитии инженерных сетей мегаполиса.