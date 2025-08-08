РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:43, 08 Август 2025 | GMT +5

    В Шымкенте запустили систему дистанционного выявления утечек газа

    Акиму города Габиту Сыздыкбекову презентовали передовую мобильную лабораторию ДЛС-АВТО («Пергам»), предназначенную для дистанционного выявления утечек природного газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Шымкента.

    В Шымкенте запустили систему дистанционного выявления утечек газа
    Фото: акимат Шымкента

    Это инновационное оборудование позволяет обследовать протяженные участки городской инфраструктуры без необходимости вскрытия грунта или доступа к подземным коммуникациям.

    В Шымкенте запустили систему дистанционного выявления утечек газа
    Фото: акимат Шымкента

    Система оснащена высокочувствительными лазерными детекторами, способными фиксировать даже незначительные утечки метана на расстоянии до 60 метров, включая труднодоступные и скрытые зоны. Такие технологии значительно снижают риски аварийных ситуаций и способствуют повышению общей надежности газовых сетей.

    В Шымкенте запустили систему дистанционного выявления утечек газа
    Фото: акимат Шымкента
    В Шымкенте запустили систему дистанционного выявления утечек газа
    Фото: акимат Шымкента

    В ходе презентации аким лично ознакомился с принципом действия и техническими характеристиками установки, отметив важность внедрения современных решений в систему контроля за состоянием коммунальной инфраструктуры.

    В акимате отмечают, что акимат города Шымкент один из первых в республике, кто приобрел и внедрил инновационную систему дистанционного выявления утечек газа. Использование мобильной лаборатории ДЛС-АВТО станет значимым шагом в обеспечении безопасности и устойчивом развитии инженерных сетей мегаполиса.

    В Шымкенте запустили систему дистанционного выявления утечек газа
    Фото: акимат Шымкента
    Теги:
    Технологии Регионы Шымкент Акимат Безопасность Газ
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают