В Шымкенте запустили систему дистанционного выявления утечек газа

Это инновационное оборудование позволяет обследовать протяженные участки городской инфраструктуры без необходимости вскрытия грунта или доступа к подземным коммуникациям.

Фото: акимат Шымкента

Система оснащена высокочувствительными лазерными детекторами, способными фиксировать даже незначительные утечки метана на расстоянии до 60 метров, включая труднодоступные и скрытые зоны. Такие технологии значительно снижают риски аварийных ситуаций и способствуют повышению общей надежности газовых сетей.

В ходе презентации аким лично ознакомился с принципом действия и техническими характеристиками установки, отметив важность внедрения современных решений в систему контроля за состоянием коммунальной инфраструктуры.

В акимате отмечают, что акимат города Шымкент один из первых в республике, кто приобрел и внедрил инновационную систему дистанционного выявления утечек газа. Использование мобильной лаборатории ДЛС-АВТО станет значимым шагом в обеспечении безопасности и устойчивом развитии инженерных сетей мегаполиса.