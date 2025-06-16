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    15:01, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    В Шымкенте теперь можно порепетировать экзамен на права

    В Шымкенте внедрили услугу предварительного практического экзамена по вождению. Будущие водители могут заранее протестировать свои навыки перед основной сдачей на права. Услуга доступна в одном из спецЦОНов города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Шымкенте теперь можно порепетировать экзамен на права
    Фото: спецЦОН Шымкента

    Предварительный экзамен позволяет кандидатам объективно оценить уровень своей подготовки, устранить распространенные ошибки — такие как несвоевременное включение поворотников и пересечение стоп-линии и повысить шансы на успешную сдачу основного испытания.

    — Практика показывает, что именно эти ошибки чаще всего становятся причиной пересдачи. Предварительная проверка помогает минимизировать подобные нарушения при сдаче основного экзамена, — пояснил заместитель руководителя спецЦОНа Нурхан Байсейитов.

    Пробное вождение проводится исключительно в спецЦОНе, расположенном по адресу: мкр. Достык, 2343/1. Запись осуществляется через мобильное приложение «ЦОН» (доступно в Google Play и App Store) после авторизации через биометрическую систему. Пользователю необходимо быть зарегистрированным в Базе мобильных граждан. Доступен выбор автомобиля с механической или автоматической коробкой передач.

    Услуга является платной и проводится по выходным: в субботу — с 14:00 до 18:00, в воскресенье — с 9:00 до 18:00.

    Пройти предварительный экзамен могут только те, кто уже окончил автошколу и получил соответствующее свидетельство.

    Ранее Шымкенте пресекли деятельность группы, которая наладила незаконную выдачу водительских прав. Получить удостоверение без экзаменов можно было за 150–400 тысяч тенге. По данным следствия, у «услуги» были сотни клиентов.

    Теги:
    ЦОН Регионы Шымкент Авто
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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