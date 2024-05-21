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    20:45, 20 Май 2024 | GMT +6

    В Шымкенте родилась тройня: малышей назвали Мырзахмет, Нурмаханбет и Динмухаммед

    тройня
    Фото: instagram.com/gorzdravshymkent

    Жительница Шымкента Айгуль Бакытжановна родила тройню. Роды у 24-летней молодой мамы были преждевременными на 31-й неделе беременности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Все трое родившихся малышей — мальчики. Их назвали Мырзахмет, Нурмаханбет и Динмухаммед.
    Вес одного из малышей составил 1580 грамм, второго – 1640 грамм, а третьего – 1610 грамм.
    В городском управлении здравоохранения рассказали, что врачи сначала держали тройню под наблюдением в реанимации, приняли соответствующие меры, а затем перевели их в палату.

    instagram.com/gorzdravshymkent
    Фото: instagram.com/gorzdravshymkent

    Малышей и молодую маму уже сегодня выписали домой. 
    Отметим, что Мырзахмет, Нурмаханбет и Динмухаммед – четвертая тройня, родившаяся в Шымкенте с начала года.
    В этом году в городе родилось 10 913 малышей. Из них 5579 мальчиков и 5334 девочки. Число близнецов — 107.
    До этого 31-летняя жительница Шымкента родила тройню. Им дали имена Атамбай, Муса и Муслим. 

    тройня
    Фото: Департамент здравоохранения г. Шымкент

     

    Также жительница Костаная Акшагуль Абдирахманова, являющаяся мамой пятерых детей, родила тройню.
    Это первые тройняшки в городе за последние 6 лет.
    Аким города вручил родителям новорожденных ключи от новой квартиры.

    Теги:
    Демография Регионы Казахстана Дети Шымкент
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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