В Шымкенте родилась тройня: малышей назвали Мырзахмет, Нурмаханбет и Динмухаммед

Жительница Шымкента Айгуль Бакытжановна родила тройню. Роды у 24-летней молодой мамы были преждевременными на 31-й неделе беременности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Все трое родившихся малышей — мальчики. Их назвали Мырзахмет, Нурмаханбет и Динмухаммед.

Вес одного из малышей составил 1580 грамм, второго – 1640 грамм, а третьего – 1610 грамм.

В городском управлении здравоохранения рассказали, что врачи сначала держали тройню под наблюдением в реанимации, приняли соответствующие меры, а затем перевели их в палату.

Фото: instagram.com/gorzdravshymkent

Малышей и молодую маму уже сегодня выписали домой.

Отметим, что Мырзахмет, Нурмаханбет и Динмухаммед – четвертая тройня, родившаяся в Шымкенте с начала года.

В этом году в городе родилось 10 913 малышей. Из них 5579 мальчиков и 5334 девочки. Число близнецов — 107.

До этого 31-летняя жительница Шымкента родила тройню. Им дали имена Атамбай, Муса и Муслим.

Фото: Департамент здравоохранения г. Шымкент

Также жительница Костаная Акшагуль Абдирахманова, являющаяся мамой пятерых детей, родила тройню.

Это первые тройняшки в городе за последние 6 лет.

Аким города вручил родителям новорожденных ключи от новой квартиры.