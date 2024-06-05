В Шымкенте отметили День государственных символов

4 июня общественность города Шымкента, как и всего Казахстана, отметила День Государственных символов страны. В парке «Независимости» состоялось торжественное мероприятие и церемония поднятия флага Казахстана. В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, ветераны, жители города и молодежь, передает агентство Kazinform.

На мероприятии прозвучал гимн Казахстана, был поднят флаг нашей страны. Присутствующим рассказали историю происхождения герба, флага и гимна страны.

Государственные символы — это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. Сегодня государственные символы нашей страны получили широкое признание во всем мире, в том числе, благодаря спортивным победам он не раз поднимался на многих международных турнирах.

Ветеран труда, 90-летний Оркен Абдреев сказал, что молодые казахстанцы должны знать, что благодаря нашим достижениям бирюзовый стяг Казахстана во всем мире воспринимается как знак единства и солидарности.

— Первый и самый важный урок, который преподают первоклассникам в школах Казахстана, посвящен государственным символам РК. Наши дети наизусть знают слова гимна и исполняют его с гордостью за свою Родину. Государственные символы воплощают в себе наши основополагающие ценности и идеалы, пробуждают в каждом из нас подлинное чувство гордости за страну, — говорит председатель Общественного Совета города Шымкент Бауыржан Алтеев.

В рамках мероприятия был организован праздничный концерт с участием городских артистов, которые исполнили песни «Егемен елім», «Қазағым менің», «Көк тудың желбірегені».

Патриотическое мероприятие, начавшееся с Площади государственных символов, продолжилось молодежным шествием. В параде приняли участие около 600 молодых людей.

По улице Толе би группу возглавил знаменосец Бакытжан Сейданов — выпускник специализированной школы-интерната № 2 с трехъязычным обучением, обладатель знака «Алтын белгі».

Во главе группы, шествующей маршем по улице Казыбек би нес знамя Марат Байкамуров — мастер спорта международного класса по Қазақ күресі, мастер спорта по борьбе дзюдо и самбо, 10-кратный чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии, чемпион мира.

По улице Айтеке би шествие возглавил известный певец Жандос Аширбек.

Также ко Дню государственных символов в Шымкенте в «Доме дружбы» под эгидой Ассамблеи народа Казахстана прошло мероприятие «Көк ту, көк аспан — бiрлiгiмiз жарасқан!»

Кроме того, в городе прошла акция, приуроченное ко Дню государственных символов, в рамках которого в парках и скверах города, в общественном транспорте и на главных улицах жителям Шымкента раздавали сувенирные флажки. В этой акции приняли участие студенты и активная молодежь города.

В этот день в целях пропаганды значимости государственных символов, любви к Родине в Шымкенте прошли и другие мероприятия, в которых приняли активное участие все жители города.