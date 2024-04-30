В Шымкенте отец восьмерых детей выиграл суд против частного судебного исполнителя
Многодетный глава семейства обратился в судебные органы после того, как с получаемого им пособия по безработице была удержана значительная для семьи сумма в счет погашения долга перед микрофинансовой организацией, сообщает корреспондент агенства Kazinform со ссылкой на пресс-службу горсуда Шымкента.
По информации пресс-службы, истец задолжал микрокредитной организации 82,5 тысячи тенге. Из-за сложного финансового положения в семье, связанного, в том числе, с потерей работы, мужчина не сумел вовремя рассчитаться. В итоге на основании исполнительной надписи частный судебный исполнитель инкассировал с его расчетного счета, на который перечислялось пособие по безработице, сумму задолженности, приплюсовав к ней более 20 тысяч тенге в счет оплаты его услуг.
Ощутимую для многодетной семьи сумму шымкентец попытался вернуть через суд. Однако суд первой инстанции ему в этом отказал. И только специализированный межрайонный административный суд Шымкента, куда мужчина обратился с апелляционной жалобой, согласился с обоснованностью его исковых требований.
— Судебная коллегия пришла к выводу о том, что частный судебный исполнитель нарушил требования статьи 97 закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» и незаконно удержал сумму в размере 103,3 тысячи тенге с банковского счета истца, которые поступили ему в качестве социальной выплаты по потере работы. Принято решение о частичном удовлетворении иска. Судебные акты по данному делу не вступили в законную силу, — сообщили в пресс-службе горсуда Шымкента.