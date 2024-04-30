В Шымкенте отец восьмерых детей выиграл суд против частного судебного исполнителя

Многодетный глава семейства обратился в судебные органы после того, как с получаемого им пособия по безработице была удержана значительная для семьи сумма в счет погашения долга перед микрофинансовой организацией, сообщает корреспондент агенства Kazinform со ссылкой на пресс-службу горсуда Шымкента.

По информации пресс-службы, истец задолжал микрокредитной организации 82,5 тысячи тенге. Из-за сложного финансового положения в семье, связанного, в том числе, с потерей работы, мужчина не сумел вовремя рассчитаться. В итоге на основании исполнительной надписи частный судебный исполнитель инкассировал с его расчетного счета, на который перечислялось пособие по безработице, сумму задолженности, приплюсовав к ней более 20 тысяч тенге в счет оплаты его услуг.

Ощутимую для многодетной семьи сумму шымкентец попытался вернуть через суд. Однако суд первой инстанции ему в этом отказал. И только специализированный межрайонный административный суд Шымкента, куда мужчина обратился с апелляционной жалобой, согласился с обоснованностью его исковых требований.