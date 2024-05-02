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    19:48, 01 Май 2024 | GMT +6

    В Шымкенте майские праздники пройдут в упрощенном формате

    пресс-службы акима Шымкента
    Фото: пресс-служба акима Шымкента

    Власти третьего мегаполиса страны решили отказаться от большинства затратных мероприятий, ограничившись проведением малобюджетных круглых столов и выставок из-за паводковой ситуации в стране, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на акимат Шымкента.

    В акимате Шымкента пояснили, что из-за стихийных бедствий, обрушившихся нынешней весной на большинство регионов страны и сложной социально-экономической ситуации, все торжества, приуроченные к отмечаемому 1 мая празднику единства народа Казахстана и последующим Дню защитника отечества и Дню победы, решено отмечать в упрощенном формате. Такой формат подразумевает проведение небольших выставок, круглых столов, конкурсов стихов. Кроме того, 9 Мая состоится возложение цветов у шымкентского мемориала «Данк».

    Так, накануне акимат Шымкента провел круглый стол, приуроченный ко Дню единства народа Казахстана, на котором вместе с поздравлениями прозвучали слова благодарности шымкентцам, принимавшим участие в ликвидации паводков и тех, кто занимался сбором гуманитарной помощи.

    — В трудные дни наш народ продемонстрировал свою сплочённость. На помощь пришли спасатели, волонтеры, солдаты, молодежь и общественники. По всей стране были созданы специальные штабы. Они организовали сбор и отправку гуманитарной помощи. Не остались в стороне и активисты нашего города. Предприниматели, различные компании и организации, учебные заведения, волонтеры и простые жители оказали поддержку терпящем бедствие регионам, — отметил аким города Габит Сыздыкбеков.

    Теги:
    Праздник Шымкент Акимат Паводки
    Ирина Галушко
    Автор
    Ирина Галушко
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