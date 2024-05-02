В Шымкенте майские праздники пройдут в упрощенном формате

Власти третьего мегаполиса страны решили отказаться от большинства затратных мероприятий, ограничившись проведением малобюджетных круглых столов и выставок из-за паводковой ситуации в стране, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на акимат Шымкента.

В акимате Шымкента пояснили, что из-за стихийных бедствий, обрушившихся нынешней весной на большинство регионов страны и сложной социально-экономической ситуации, все торжества, приуроченные к отмечаемому 1 мая празднику единства народа Казахстана и последующим Дню защитника отечества и Дню победы, решено отмечать в упрощенном формате. Такой формат подразумевает проведение небольших выставок, круглых столов, конкурсов стихов. Кроме того, 9 Мая состоится возложение цветов у шымкентского мемориала «Данк».

Так, накануне акимат Шымкента провел круглый стол, приуроченный ко Дню единства народа Казахстана, на котором вместе с поздравлениями прозвучали слова благодарности шымкентцам, принимавшим участие в ликвидации паводков и тех, кто занимался сбором гуманитарной помощи.