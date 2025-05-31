В Шымкенте изменится работа спецЦОНов

Филиал Государственной корпорации «Правительство для граждан» объявил о закрытии специализированного центра обслуживания населения №2, расположенного по адресу: 196 квартал, 381/1.

Как сообщила директор филиала Айнур Тобаева, такое решение принято в рамках оптимизации и рационального распределения ресурсов. При этом она подчеркнула, что доступность государственных услуг для жителей города не изменится.

— Все необходимые сервисы будут продолжать предоставляться в трех других специализированных центрах, обеспечивая равномерное и комфортное обслуживание, – отметила A. Тобаева.

С 1 июня два спецЦОНа перейдут на дежурный режим работы:

- в микрорайоне Достык, ул. Абая, 2343/1;

- в микрорайоне Асар-2, ул. Кабанбай батыра, 12Б.

Граждане смогут подавать заявления по будням с 09:00 до 18:00, готовые документы выдаются до 20:00. В субботу центры работают с 9:00 до 13:00.

Также продолжит работу в обычном режиме спецЦОН №3, расположенный в микрорайоне Кызылжар, ул. Жеделибайсын, 92: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, выходные – суббота и воскресенье.

Все архивные документы и государственные номерные знаки, сданные на хранение в спецЦОНе №2, будут переведены в офис по адресу: микрорайон Достык, 2343/1, где также функционирует новый автодром. Таким образом, сдача теоретических и практических экзаменов будет возможна как в Достыке, так и в Асар-2.

Напомним, ранее в центр внимания Республиканского совета по противодействию коррупции попало скандальное дело о незаконной выдаче водительских удостоверений в Шымкенте. Факт служебного расследования показал необходимость усиления контроля за предоставлением госуслуг и повышения прозрачности в работе таких учреждений.