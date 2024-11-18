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    16:44, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В Шымкенте более 30 человек незаконно удерживали в зданиях полиции

    Сотрудников правоохранительных органов, которые держали граждан в своих кабинетах более трех часов, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: ДП Костанайской области

    За первые 10 месяцев 2024 года прокуроры Шымкента освободили 31 человека, которые незаконно находились в зданиях районных управлений полиции.

    — Среди них 9 человек были освобождены из управления Каратауского района, 8 — из района «Туран», 7 — из Аль-Фарабийского района, 5 — из Абайского района и 2 — из Енбекшинского района, — сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

    Кроме того, в результате прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности были привлечены 27 должностных лиц, допустивших нарушения.

    — Неукоснительное соблюдение уголовно-процессуального законодательства является нашей первоочередной задачей. Каждая минута необоснованного нахождения граждан в полицейских зданиях недопустима, и это всегда будет иметь последствия для тех, кто нарушает их права, — отметили представители надзорного ведомства.

    Работа прокуроров по обеспечению соблюдения прав граждан в органах правопорядка Шымкента продолжается. В рамках надзора прокуроры регулярно проверяют служебные кабинеты органов уголовного преследования, чтобы удостовериться в соблюдении норм Уголовно-процессуального кодекса, в частности — требования о трехчасовом сроке доставки лиц в полицию.

    Ранее прокуратура инициировала уголовные дела по результатам проверок, проведенных детским омбудсменом в Туркестанской области. В свою очередь прокуратура Хромтауского и Мугалжарского районов Актюбинской области обнаружила факты растраты более 240 миллионов тенге в дошкольных учреждениях региона.

    Теги:
    Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Полиция Шымкент Прокуратура
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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