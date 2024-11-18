В Шымкенте более 30 человек незаконно удерживали в зданиях полиции

За первые 10 месяцев 2024 года прокуроры Шымкента освободили 31 человека, которые незаконно находились в зданиях районных управлений полиции.

— Среди них 9 человек были освобождены из управления Каратауского района, 8 — из района «Туран», 7 — из Аль-Фарабийского района, 5 — из Абайского района и 2 — из Енбекшинского района, — сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Кроме того, в результате прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности были привлечены 27 должностных лиц, допустивших нарушения.

— Неукоснительное соблюдение уголовно-процессуального законодательства является нашей первоочередной задачей. Каждая минута необоснованного нахождения граждан в полицейских зданиях недопустима, и это всегда будет иметь последствия для тех, кто нарушает их права, — отметили представители надзорного ведомства.

Работа прокуроров по обеспечению соблюдения прав граждан в органах правопорядка Шымкента продолжается. В рамках надзора прокуроры регулярно проверяют служебные кабинеты органов уголовного преследования, чтобы удостовериться в соблюдении норм Уголовно-процессуального кодекса, в частности — требования о трехчасовом сроке доставки лиц в полицию.

Ранее прокуратура инициировала уголовные дела по результатам проверок, проведенных детским омбудсменом в Туркестанской области. В свою очередь прокуратура Хромтауского и Мугалжарского районов Актюбинской области обнаружила факты растраты более 240 миллионов тенге в дошкольных учреждениях региона.