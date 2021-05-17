В Шиели погиб юноша, упавший с катамарана в озеро

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ -В Шиелийском районе погиб юноша, упавший с катамарана в озеро, передает МИА «Казинформ».

Инцидент произошел на озере Ханкожа близ села Байгекум. Катавшийся на катамаране молодой мужчина, 1997 года рождения, упал в воду.

«Местные жители вытащили парня на берег, но по пути в больницу пострадавший скончался. Установлено, что юноша никаких спиртных напитков не употреблял», - сообщила пресс-секретарь службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Алия Ережепова.

Ранее в Сырдарьинском районе утонул пятиклассник, ребенок упал в канал Жетикол, расположенный близ аула Амангельды. Жители аула вытащили тело мальчика из канала.







