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    18:45, 16 Май 2021 | GMT +6

    В Шиели погиб юноша, упавший с катамарана в озеро

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    КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ -В Шиелийском районе погиб юноша, упавший с катамарана в озеро, передает МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел на озере Ханкожа близ села Байгекум. Катавшийся на катамаране молодой мужчина, 1997 года рождения, упал в воду.

    «Местные жители вытащили парня на берег, но по пути в больницу пострадавший скончался. Установлено, что юноша никаких спиртных напитков не употреблял», - сообщила пресс-секретарь службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Алия Ережепова.

    Ранее в Сырдарьинском районе утонул пятиклассник, ребенок упал в канал Жетикол, расположенный близ аула Амангельды. Жители аула вытащили тело мальчика из канала.




    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Кызылординская область Происшествия
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