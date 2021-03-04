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    10:17, 04 Март 2021 | GMT +6

    В шестой раз привлекли к ответственности владельца скота после очередного ДТП в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На трассе в Северо-Казахстанской области произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием бродячего скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, ночью в Акжарском районе на дорогу выскочила лошадь. 40-летний местный житель не смог избежать столкновения. К счастью, повреждения получил только автомобиль сельчанина. На место выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции.

    Выяснилось, что лошадь принадлежит местному табунщику. Его привлекли к ответственности за «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек». Полицейские собрали и передали в суд материал еще по одной статье: «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения», который будет передан в суд. Нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП, что составляет более 58 тысяч тенге, либо арест на трое суток.

    «Ранее данный табунщик уже пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил выпаса животных. С ним неоднократно проводились профилактические беседы о недопустимости вольного выпаса. В сентябре прошлого года безответственность мужчины уже приводила к ДТП на трассе», - добавил начальник районного отдела полиции Еркин Махметов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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