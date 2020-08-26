В шести школах Атырау ликвидируют трехсменное обучение

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В шести школах Атырау ликвидируют трехсменное обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

«В настоящее время в городе ведется строительство трех средних школ, рассчитанных на обучение 2100 учащихся. Еще две школы получат пристройки на 120 мест каждая. Строительство завершится в этом году. В результате будет решена проблема с трехсменным обучением в шести школах, где учащиеся смогут заниматься в две смены», - сообщил руководитель управления образования Атырауской области Саткан Есенгалиев на прошедшей в Атырау августовской конференции учителей.

На сегодняшний день в области 12 школ ведут обучение в три смены, а пять школ находятся в аварийном состоянии.