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В шести школах Атырау ликвидируют трехсменное обучение
26 Августа 2020 22:44
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В шести школах Атырау ликвидируют трехсменное обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.
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«В настоящее время в городе ведется строительство трех средних школ, рассчитанных на обучение 2100 учащихся. Еще две школы получат пристройки на 120 мест каждая. Строительство завершится в этом году. В результате будет решена проблема с трехсменным обучением в шести школах, где учащиеся смогут заниматься в две смены», - сообщил руководитель управления образования Атырауской области Саткан Есенгалиев на прошедшей в Атырау августовской конференции учителей.
На сегодняшний день в области 12 школ ведут обучение в три смены, а пять школ находятся в аварийном состоянии.
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