В шести регионах Казахстана ожидаются ночные заморозки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть РК 19 сентября под влиянием северного антициклона, ожидается погода без осадков. На северные, центральные, восточные, южные регионы Казахстана сохранит свое влияние северо-западный циклон, пройдут дожди, на юге с грозами, ожидаются туман, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман, усиление ветра ночью на юго-востоке 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

На севере Акмолинской области ожидается туман, ночью на севере, днем на большей части области усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке Костанайской, Павлодарской областей ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области в горных районах ожидается гроза, на западе и в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с. Ночью на севере и в центре области ожидается туман.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы, на западе Акмолинской, Северо-Казахстанской, на севере Актюбинской, Костанайской, на севере и в центре Карагандинской областей заморозки 1-3 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, на юго-западе, западе, центре Костанайской, на юге и в центре Карагандинской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской, в центре Павлодарской, на юге Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.