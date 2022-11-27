В шести регионах Казахстана открыли дороги для транспорта

27 Ноября 2022, 14:38

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Введенные для грузового и общественного транспорта ограничения движения сняты в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

В Жетысуской области сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы - Усть-Каменогорск»; участок от села Колбай до границы Абайской области.

В Восточно-Казахстанской области закрыт участок трассы «Омск-Майкапшагай» от села Каратал до границы КНР.

В Абайской области сохраняется ограничение движения на трассе «Алматы - Усть-Каменогорск» на участке от границы Жетысуской области до города Аягоз;

Также в Абайской области закрыт участок трассы «Таскескен-Бахты» от поворота на село Таскескен до села Урджар.

На линии республиканской сети дорог в усиленном режиме продолжают работать 220 единиц спецтехники и 300 человек персонала. За ночь израсходовано 520 м³ пескосоляной смеси.

Ранее сообщалось, что с вечера 26 ноября участки республиканских трасс закрыты в девяти регионах страны из-за непогоды. Сегодня после сильной метели открыли несколько дорог в Жетысуской области.