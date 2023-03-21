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В шести областях 22 марта объявлено штормовое предупреждение

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Марта 2023, 23:30
В шести областях 22 марта объявлено штормовое предупреждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В шести областях республики 22 марта объявлено штормовое предупреждение, прогнозируется гроза, усиление ветра, туман и формирования талого стока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Днем 22 марта на севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В г. Петропавловск ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

22 марта в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

22 марта в центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный 15-20 м/с.

22 марта на юге, востоке Костанайской области ожидается туман. Температура воздуха днем 0-5, на юге области 8 тепла.

В период с 21 по 23 марта в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Актюбинской (Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский, Уилский, Алгинский и район г. Актобе) и Карагандинской (Шетский, Актогайский) областях ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны резкие подъемы уровней воды на реках и разливы.


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