Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

В шести городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Автор:  
Малика Сафаргалиева
28 Апреля 2023, 05:18
В шести городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 28 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Темиртау, Караганде, Атырау, Актобе, Алматы и Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 28 апреля на большей части Казахстана ожидается усиление ветра, а на севере и юге пройдут дожди.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, в шести регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

Экология   Казгидромет   Регионы   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана