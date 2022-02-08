В шести городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 8 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В шести городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия 8 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 8 февраля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Караганды, Темиртау, Риддер (2 степени), Семей (2 степени) и Усть-Каменогорск (2 степени).

8 февраля в данных городах метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Напомним, снег и ветер ожидается на большей части территории Казахстана 8 февраля.