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    06:30, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В шести городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

    атмосфера воздух экология
    Фото: Мухтор Холдорбеков/МИА "Казинформ"

    По прогнозам синоптиков, 27 сентября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау, Актобе и Алматы, передает со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет» МИА «Казинформ».

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 27 сентября на севере, в центре страны под влиянием атмосферных фронтов ожидаются дожди. По республике ожидаются ночью и утром туман, на юге, юго-востоке, востоке, севере – порывистый ветер.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили синоптики в 11 регионах республики.

    Теги:
    Казгидромет Погода
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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