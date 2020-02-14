В шести департаментах УИС - новые руководители

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева назначены начальники департаментов уголовно-исполнительной системы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В шести областях сменились руководители: в Актюбинской области – полковник юстиции Шамишев Алмас Абжанович; Алматинской области – полковник юстиции Абдикаримов Серик Жаксылыкович; Алматы – полковник юстиции Канатбеков Дархан Турсынович; Западно-Казахстанской области – полковник юстиции Изтлеуов Азамат Абдугалиевич; Карагандинской области – полковник юстиции Такешев Газиз Абикенович; Северо-Казахстанской области – полковник юстиции Ахметжанов Рустан Серикович.

Назначенные начальники ранее занимали руководящие должности в департаментах УИС областей, имеют многолетний опыт в пенитенциарной системе.