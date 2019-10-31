В Шемонаихинском районе ВКО построят дом для многодетных семей

ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ - В ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО аким Шемонаихинского района Григорий Акулов рассказал о строительстве 60-ти квартирного дома для многодетных семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр г.Семей.

Напомним, в декабре прошлого года в Шемонаихе был введен в эксплуатацию новый 60-ти квартирный дом. Там получили жилье 5 многодетных семей. Также 14 многодетным семьям, проживающим в сельской местности, приобретены дома за счет средств Фонда «Парыз».

«Сейчас у нас полностью готов проект на еще один 60-ти квартирный дом. Пройдена экспертиза. Когда выделят средства, начнем строительство. В этом доме получат жилье многодетные семьи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей», – заключил Григорий Акулов.