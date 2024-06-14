В Шанхайском кинофестивале примут участие две киноленты из Казахстана

Два фильма из Казахстана принимают участие в открывающемся 26-м Шанхайском международном кинофестивале (SIIF), который проходит с 14 по 23 июня, передает Kazinform.

В основную конкурсную программу кинофестиваля 2024 года вошли два казахстанских фильма: в раздел полнометражного художественного кино была отобрана картина «The Divorce», снятая режиссером Данияром Саламат. Показ этой киноленты на кинофестивале в Шанхае станет его мировой премьерой.

Еще один фильм совместного производства Казахстана, России и Италии «Longer than a day», снятого режиссером Маликой Махамеджан покажут в программе «Новые азиатские таланты». Это также мировая премьера.

На конкурс было подано более 3,7 тысяч заявок из 105 стран и регионов. После отбора 50 фильмов из 29 стран и регионов были отобраны для получения премии «Золотой кубок» в пяти категориях, из которых 38 - мировые премьеры.

За главный приз в категории полнометражные художественные фильмы будут бороться 14 картин, в том числе и казахстанская картина «The Divorce».

Кроме того, в рамках кинофестиваля пройдет «Неделя кинематографа стран инициативы «Один пояс - один путь».

Шанхайский международный кинофестиваль проводится с 1993 года.