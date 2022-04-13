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    09:42, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    В Шанхае выявили рекордное число инфицированных коронавирусом за сутки

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Шанхае за минувшие сутки зарегистрировали 26 330 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как уточняется в распространенном заявлении ведомства, среди инфицированных,

    выявленных за вторник, диагноз коронавирус подтвердился только у 1189 человек, остальные 25 141 – бессимптомные носители.

    С начала пандемии в материковом Китае общее число диагностированных COVID-19 превысило 167 тыс. человек, выздоровевших и выписанных из больниц свыше 140 тыс. человек, летальных исходов - 4638.

    Новая волна коронавируса охватила большинство административно-территориальных единиц материкового Китая. По состоянию на 11 апреля в материковом Китае введено в общей сложности 3,3 млрд доз вакцин против коронавируса.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Мировые новости
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