В Шанхае подписаны более 30 соглашений о приеме туристов в Алматы

Мероприятие является одной из крупнейших платформ въездного туризма КНР, ежегодно собирающей более 800 экспонентов и свыше 10 000 профессионалов отрасли.

На стенде Алматы посетителям были представлены природные красоты и культурные объекты города. В первый день выставки гостей встречали казахские батыры в национальных костюмах, выступал ансамбль народных инструментов, исполняя казахские кюи, в том числе и «Адай», «Көзімнің қарасы» и многие другие. У гостей выставки была возможность продегустировать национальные угощения, примерить традиционные казахские наряды и многое другое.

Фото: акимат Алматы

На выставке город представляли семь отечественных туроператоров. Между казахстанскими и зарубежными туроператорами проведено более 100 B2B встреч и подписаны более 30 соглашений о приеме туристов и меморандумов с цифровыми платформами, направленных на продвижение Алматы в онлайн-пространстве. Эти договоренности будут способствовать укреплению деловых связей и развитию международного сотрудничества, направленного на увеличение туристского потока в Алматы.

Фото: акимат Алматы

— Мы высоко ценим партнерство с Шанхаем — городом, который, как и Алматы, играет важную роль в своем регионе, формируя экономические и культурные связи. В 2025 году наши города намерены подписать соглашение о побратимстве, что станет логичным продолжением многолетнего сотрудничества. Очередным шагом в развитии наших связей станет открытие прямого авиасообщения между Шанхаем и Алматы. С 4 июля 2025 года авиакомпания China Eastern Airlines запустит регулярные рейсы. В целом, 2025 год, объявленный Годом туризма Китая в Казахстане, предоставляет дополнительные возможности для совместных проектов, продвижения туристских маршрутов и укрепления межрегиональных связей, — отметил заместитель руководителя управления туризма города Алматы Газиз Толебек.

Фото: акимат Алматы

Гости выставки также поделились своим мнением касательно Алматы как туристического направления.

— Алматы — это город, который я обязательно хотел бы посетить. Уже слышал много положительных отзывов о нем, и, судя по всему, это идеальное место для сочетания делового туризма, отдыха и экотуризма, — отметил гость выставки Джон Вэй.

Фото: акимат Алматы

Дополнительным подтверждением актуальности данного направления выступает устойчивый рост интереса со стороны китайских туристов. В 2024 году Алматы посетили более 99 тыс. граждан КНР, что на 50% больше, чем в предыдущем году.

Фото: акимат Алматы