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В Шанхае побит 100-летний температурный рекорд мая

Автор:  
Татьяна Кудренок
30 Мая 2023, 10:25
В Шанхае побит 100-летний температурный рекорд мая Фото: AFP/Getty Images

ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ - В Шанхае в понедельник была зафиксирована самая высокая температура в мае месяце за более чем 100 лет - рекордные 36,1 градуса по Цельсию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Предыдущий рекорд в 35,7 градуса по Цельсию был впервые зафиксирован в мае 1876 года и с тех пор был достигнут всего трижды - в 1903, 1915 и 2018 годах.

Рекордная для мая волна тепла в понедельник была зафиксирована в районе Сюйхуэй, сообщает государственное СМИ CCTV со ссылкой на Шанхайский метеорологический департамент.

Ранее в понедельник Метеорологический департамент Шанхая выпустил первое в году предупреждение о высокой температуре, поскольку отметка на градуснике превышала 35 градусов по Цельсию в течение трех дней подряд.

В течение всего 2022 года в Шанхае было зафиксировано 50 дней с температурой выше 35 градусов по Цельсию.

Текущий уровень предупреждения о температуре в Шанхае — желтый, самый низкий из трех уровней. Оранжевое предупреждение вступает в силу, если в течение 24 часов ожидается повышение температуры выше 37 градусов по Цельсию, а красное означает, что в ближайшие 24 часа ожидается повышение температуры до 40 градусов по Цельсию.

Жара в Шанхае происходит на фоне рекордно высоких температур, фиксируемых по всей Азии во Вьетнаме, Лаосе и столице Таиланда в начале этого месяца. Эксперты говорят, что жара усугубляется смогом, который вызвал резкий скачок уровня загрязнения.

Ученые давно предупреждали, что волны тепла будут усиливаться по мере усиления последствий глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

Температура прибрежных вод Китая также значительно повысилась из-за глобального потепления, а повышение уровня моря ускорилось, согласно источника в отделе морского прогнозирования и мониторинга Министерства природных ресурсов Китая.

Шанхай - самый развитый и богатый город страны, расположен вдоль этой береговой линии.


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