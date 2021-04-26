В Шахтинске назначили нового акима
В Шахтинске состоялась внеочередная сессия городского маслихата с участием акима области Жениса Касымбека. Депутаты единогласно одобрили представленную кандидатуру.
Глава региона представил активу нового акима города. Он поблагодарил Сержана Аймакова за проделанную работу и вновь назначенному руководителю поставил задачи по социально-экономическому развитию Шахтинска.
Аскербек Халтонов трудовую деятельность начал в АО «Караганды жолдары», был дорожным рабочим, затем работал мастером, главным инженером, заместителем начальника.
В апреле 2005 года пришёл на госслужбу. Трудился в областном управлении при министерстве транспорта и коммуникаций.
Затем был переведён в аппарат акима области, где возглавлял отдел строительства, связи и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Был заместителем акима Октябрьского района города Караганды.
С июля 2017 года по настоящее время работал руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.