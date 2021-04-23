В шаговой доступности: уголки ЦОНов создадут в ТРЦ, вузах в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Пилотный проект по созданию уголков ЦОНов в шаговой доступности запустят в Западно-Казахстанской области. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в ЗКО министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, передает МИА «Казинформ».

«В таких поездках совместно с коллегами и сотрудниками появляются решения и новые идеи по совершенствованию нашей работы.

Во-первых, при посещении спецЦОНа, например, разобрали процессы, которые нужно оптимизировать - процесс приема документов на получение водительских прав. Оператор сканирует все документы клиента, хотя мы, как государство, не должны заносить в базу уже имеющиеся у нас документы.

Во-вторых, поручил коллегам создать базу данных автошкол и интегрировать их системы с нашими для получения всех необходимых данных», - сообщил министр на своей странице в Facebook.

В-третьих, появилась идея, написал Багдат Мусин. С учетом того, что услышал от клиентов, глава МЦРИАП отметил необходимость создать уголки ЦОНов в шаговой доступности (в ТРЦ, вузах, школах и т.д.).

«К примеру, студент приехал из другого города и там же, в вузе, получил все необходимые госуслуги. Уже договорились с акиматом запустить пилот 10 таких уголков с возможностью в будущем масштабирования их по стране», - рассказал министр.

«Посетил и open акимат, который тоже оказывает некоторые госуслуги, например, прием и отправку документов в Минсельхоз и т.п., и для этого акимат содержит определенное количество сотрудников. Предложил сделать ревизию и определить госуслуги, которые можно передать в ЦОНы.

Помимо этого, помог коллегам из акимата разобраться с их системой «Безопасный город», которая имела проблемы с интеграцией баз данных ЕРАП (Единый реестр административных производств – прим. ред.) из-за чего были сложности в ее применении.

Объяснил, как коллеги из акимата могут использовать космоснимки высокого и среднего разрешения, получая доступ к базе данных космоснимков «Қазақстан Ғарыш Сапары», для выявления неиспользуемых земельных участков и для других нужд акимата в развитии сельского хозяйства и других сфер», - отметил Багдат Мусин.

Он добавил, что уровень вовлеченности в процесс цифровизации региона не может не радовать, и реализация тех планов, которыми поделился и аким ЗКО Гали Искалиев и первый замакима области Мухтар Манкев, обнадеживают.