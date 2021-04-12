В сговоре уличили производителей яиц в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области четырех производителей яиц уличили в ценовом сговоре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по защите и развитию конкуренции, в регионе провели анализ товарного рынка производства и реализации куриного яйца куриного.

«По итогам мониторинга в действиях четырех производителей, осуществляющих оптовую реализацию яйца, были усмотрены признаки антиконкурентных согласованных действий. Они выразились в установлении и поддержании реализационной цены на яйцо 1-й категории в один и тот же период. 12 марта в адрес производителей были вынесены уведомления о наличии таких признаков. Субъектами рынка уведомления исполнены, оптовые цены на социальное яйцо 1-й категории снижены на 5-10 тенге за десяток», - сообщила заместитель руководителя департамента Наталья Шаяхметова.