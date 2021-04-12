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    13:43, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    В сговоре уличили производителей яиц в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области четырех производителей яиц уличили в ценовом сговоре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по защите и развитию конкуренции, в регионе провели анализ товарного рынка производства и реализации куриного яйца куриного.

    «По итогам мониторинга в действиях четырех производителей, осуществляющих оптовую реализацию яйца, были усмотрены признаки антиконкурентных согласованных действий. Они выразились в установлении и поддержании реализационной цены на яйцо 1-й категории в один и тот же период. 12 марта в адрес производителей были вынесены уведомления о наличии таких признаков. Субъектами рынка уведомления исполнены, оптовые цены на социальное яйцо 1-й категории снижены на 5-10 тенге за десяток», - сообщила заместитель руководителя департамента Наталья Шаяхметова.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Елбасы Другие государственные органы Цены и тарифы Общество
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