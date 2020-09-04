В сфере образования должно доминировать частное предпринимательство – Талгат Доскенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сфере образования должно доминировать частное предпринимательство. Такое мнение высказал председатель Комитета развития человеческого капитала и социальной политики бизнеса президиума НПП РК «Атамекен» Талгат Доскенов на заседании комитета с онлайн-трансляцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев обозначает главные ориентиры для дальнейшего поступательного развития общества. Все мы хорошо изучили этот документ, я просто обращаю ваше внимание на некоторые разделы. Первый раздел – это новая модель государства. Второй – экономическое развитие в новых реалиях, которое основано на семи основных принципах. На что я хотел бы обратить внимание, в соответствии с профилем нашего комитета – это, прежде всего, ведущая роль частного предпринимательства, честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей. По всей видимости, в разных сферах – это и здравоохранение, где доминирует государство. Ведущая роль частного предпринимательства означает, что частное образование, по идее, должно доминировать, а не государственное. Очень важная вещь, на которую обратил внимание Президент Касым-Жомарт Токаев, - это развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа», – сказал Т.Доскенов.

Председатель комитета отметил, что в Послании говорится об обоснованности решений, принимаемых государством, и его ответственности перед обществом, в том числе перед предпринимателями. Также в Послании Президента содержится месседж для политических и административных госслужащих о воспрепятствовании незаконному вмешательству государственных структур в деятельность предпринимателей. В связи с этим, необходимо рассмотреть деятельность предпринимателей и их взаимоотношения с государственными структурами через призму приоритетов, обозначенных в Послании Главы государства.