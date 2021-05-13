В сейсмоопасных зонах Казахстана проживает около 7 миллионов человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на виртуальной площадке с 11 по 14 мая проходит первый из пяти страновых семинаров по оценке подверженности рискам в Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Единая региональная оценка риска для землетрясений и наводнений и анализа сценариев отдельных оползней в целях укрепления финансовой устойчивости и ускорения темпов снижения риска бедствий в Центральной Азии».

Семинар организован Национальным институтом океанографии и прикладной геофизики (Италия).

В мероприятии принимают участие научно-технические эксперты и специалисты-практики, в том числе представители научно-исследовательских организаций, инженеры, специалисты по территориальному планированию, работники профильных учреждений и руководители предприятий из Казахстана.

Сейсмические районы Казахстана по площади занимают порядка 475 тыс. квадратных км. Районы, подверженные землетрясениям, интенсивностью 6 и более баллов, занимают около 42,9 % от общей площади территории страны. В настоящее время в сейсмических районах Казахстана проживает примерно общей численности населения (7 миллионов человек). В том числе 9 баллов - 2,0 млн. человек (из них в г. Алматы – 1,8 млн.), 8 баллов – 1,1 млн., 7 баллов – 2,0 млн. и 6 баллов – 1,2 млн.