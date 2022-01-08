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В Северо-Казахстанской области ситуация остается спокойной – акимат

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Января 2022, 23:47
В Северо-Казахстанской области ситуация остается спокойной – акимат

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области ситуация остается спокойной и полностью контролируемой. Жители области продолжают жить привычной жизнью, за исключением перебоев с доступом в интернет. Общественный транспорт, организации здравоохранения, объекты жизнеобеспечения работают в обычном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На днях с обращением к жителям обратился аким области Кумар Аксакалов.

«События последних дней – большое испытание для всей страны. На кону наше единство, судьба нашей молодой республики. Президентом предприняты все меры и даны поручения по недопущению эскалации ситуации в стране. В нашей области имеются достаточные силы и средства для отражения возможных террористических угроз. Все основные государственные органы работают в штатном режиме. Наша задача – обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения и продовольственную безопасность. Ситуация находится под контролем» - отметил он.

Кумар Аксакалов призвал североказахстанцев не поддаваться провокациям, помогать сотрудникам правоохранительных органов для обеспечения безопасности. Он поблагодарил жителей за высокую гражданскую ответственность, спокойствие и политическую грамотность.

С 5 января на территории области введен режим чрезвычайного положения. По периметру области и города Петропавловска выставлено 25 блокпостов.


Северо-Казахстанская область   Безопасность   ЧП-2022  
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