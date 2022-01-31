В Северо-Казахстанской области цены на продовольствие находятся на контроле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области цены на продовольствие находятся на контроле. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в стабилизационном фонде имеется 4,3 тыс тонн продукции – 1900 тонн муки 1 сорта, 124,3 тонн макаронных изделий, 55,2 тонны риса, 42,6 тонны крупы гречневой, 96,8 тонны соли, 2,3 тонны мяса птицы, 138,4 тонн капусты, 323 тонн моркови, 944 тонн картофеля, 182,4 тонн лука, 262 тонны масла подсолнечного, 219,4 тонн сахара. Также в качестве одной из эффективных мер недопущения необоснованного роста цен широко используется способ предоставления займов субъектам предпринимательства по «оборотной» схеме. Увеличено финансирование механизма в рамках «оборотная схема» с 1,3 млрд тенге до 1,9 млрд тенге. В связи с чем, в 1,5 раза увеличены объемы закупа в стабилизационные фонды социально значимых продовольственных товаров с наибольшим риском роста цен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, практически, вся продукция закуплена у местных товаропроизводителей. Из стабфонда ведется товарная интервенция, реализация продукции осуществляется через крупные торговые сети и точки стабфонда. На протяжении двух лет, мукомольному перерабатывающему предприятию выдаются оборотные средства на закуп зерна для производства муки в объеме 3 тыс. тонн, которая реализуется в торговых сетях, а также распределяется между производителями социального хлеба и макаронных изделий по сниженным ценам. Кроме того, на ежемесячной основе удешевленной пшеницей для производства социального хлеба обеспечен хлебокомбинат – производство 141 тыс. булок в месяц. Всего хлеба по городу производится 536,1 тыс. булок.

Такими способами сдерживаются цены на муку, макароны и социальный хлеб. Крупозаводу были выданы оборотные средства сроком на год на закуп риса и поставку в розничную сеть по сниженным ценам. Прошлый год предприятие обеспечивало население рисом по ценам ниже рыночных. В текущем году продолжается работа с предприятием, по обеспечению населения города крупой гречневой. В связи с имеющимся риском роста цен, объемы закупа гречки увеличены.

На сегодняшний день в торговых сетях ЗКО реализуется рис по 230 тенге, гречка по 330 тенге. Аналогичный механизм «оборотная схема» проработан по маслу подсолнечному и сахару. В розничной сети масло подсолнечное реализуется по 635 тенге, сахар реализуется по 312 тенге.

В целом в области имеются достаточные запасы продовольственных товаров в торговых точках, дефицита продовольственных товаров не наблюдается.

Вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары находится на постоянном контроле.