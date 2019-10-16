В северных областях страны уже возможны метели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Быстрая смена атмосферных процессов обеспечит и быструю смену погоды в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В предстоящие трое суток, 17-19 октября 2019г., по территории Казахстана с большой скоростью будут перемещаться холодные атмосферные фронты, в тыл которым распространяется антициклон, но и он в свою очередь уже 19 октября будет вытеснен очередным циклоном и арктическими фронтами. Поэтому в прогнозируемый период в большинстве областей ожидается пасмурная с осадками (дождь, снег) погода. В северных областях предполагаются гололёд, сильный северо-западный ветер, что может привести к возникновению метелей.