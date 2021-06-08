В северной Португалии открылось Почетное Консульство Казахстана

ГИМАРАЕШ. КАЗИНФОРМ – В день Национальных символов Республики Казахстан, в г. Гимараеше, также называемый «колыбелью» португальской нации, состоялось открытие Почетного консульства Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

В мероприятии приняли участие Посол Казахстана в Португалии Даулет Батрашев, Мэр города Гимараеш Домингуш Браганса, руководство регионов, входящих в консульский округ, а также представители академических, общественно-политических, деловых кругов страны и СМИ.

Почетный консул Казахстана Жиль Виейра, руководитель компании «Resumesferico» будет осуществлять свою деятельность в округах Брага, Виана-ду-Каштелу, Вила-Реал, Браганса, Порту, Авейру, Визеу, Гуарда, Коимбра и Каштелу-Бранку.

На торжественной церемонии Посол особо выделил, что учреждение Почетного консульства Казахстана является ярким свидетельством развития казахстанско-португальской дружбы, содействуя дальнейшему расширению торгового-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества между странами. Казахстанский дипломат поблагодарил руководство города за оказанную поддержку и вручил Ж. Виейре государственную атрибутику для использования в деятельности Почетного консульства.

Руководство Северных регионов Португалии, приветствуя открытие Почетного консульства, выразило уверенность в том, что оно будет способствовать развитию межрегионального двустороннего сотрудничества. Со своей стороны, Мэр г. Гимараеша Домингуш Браганса отметил заинтересованность в расширении взаимовыгодных отношений с Казахстаном, подчеркнув широкий спектр возможностей, которые может предоставить город для дальнейшего развития взаимодействия между регионами двух стран. В этой связи, Д. Браганса выразил намерение посетить г. Туркестан в ближайшее время для установления побратимских связей и обстоятельного обсуждения повестки дня двустороннего сотрудничества.

Приступивший к своим обязанностям Почетный консул поблагодарил Правительство Казахстана за оказанное доверие и отметил важную роль возглавляемого им учреждения в защите прав и интересов граждан представляемого им государства, развитии двух стран по всем направлениям взаимодействия и торгово-экономического сотрудничества.

Наряду с открытием Почетного консульства РК, учитывая деловой и промышленный потенциал региона, в г. Гимараеше начала свою деятельность Деловая ассоциация «Qazaq Sauda», которая будет способствовать развитию казахстанско-португальского делового взаимодействия. Ассоциация, созданная по инициативе португальских предпринимателей, призвана стать действенным инструментом по оказанию содействия в установлении партнерских и кооперационных связей, а также консультирования бизнеса по реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики.

В рамках серии мероприятий, посвященных 30-летию независимости Республики Казахстан, состоялся торжественный концерт с участием известных исполнителей Португалии Лара Алейшу и Нуно де Камара Перейра, исполнивших, в том числе, известные казахские песни «Дударай» и «Ұмытылмас күн». Многочисленные гости имели возможность познакомится с богатейшей культурой, искусством и природой нашей страны, в рамках организованной фотовыставки о Казахстане, которая будет открыта для всех жителей г. Гимараеша в течение двух недель.

Почётное консульство – учреждение, возглавляемое почётным (внештатным) консулом, который, не состоя на государственной службе представляемого государства, безвозмездно выполняет по его поручению и с согласия государства пребывания некоторые консульские функции, включая защиту прав и интересов представляемого им государства и его граждан, но исключая выдачу виз и других официальных документов.