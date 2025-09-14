В Северной Корее жителей казнят за просмотр зарубежных сериалов - ООН

Изоляция и контроль над гражданами

В стране принимались новые законы и проводилась политика, направленные на контроль над гражданами во всех сферах жизни и усиленное наблюдение за ними.

— Ни один другой народ в современном мире не подвергается таким ограничениям, — говорится в докладе.

Его авторы также приводят слова человека, которому удалось бежать из КНДР: — Это была форма контроля, направленная на устранение даже самых незначительных проявлений недовольства или жалоб.

В 2025 году страна является более закрытой, чем когда-либо в своей истории. В докладе отмечается связь между усиливающейся самоизоляцией КНДР, ухудшающейся ситуацией с правами человека в стране, а также ситуацией с миром и безопасностью на всем Корейском полуострове.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил в связи с выходом доклада «о потерянном десятилетии в Северной Корее».

— И мне больно говорить, что, если КНДР продолжит двигаться по нынешней траектории, население и дальше ждут страдания, жестокие репрессии и страх, — сказал он.

Лагеря для политзаключенных и пропаганда

В докладе сообщается, что в стране продолжают действовать лагеря для политических заключенных. Судьба сотен тысяч пропавших без вести людей, включая похищенных иностранных граждан из Южной Кореи, Японии и других стран, остается неизвестной.

Население по-прежнему подвергается непрекращающейся пропаганде со стороны государства.

Народ КНДР также не обеспечен полноценным питанием, а некоторые государственные меры усугубляют проблему голода.

Смертная казнь и принудительный труд

Законы в Северной Корее сегодня предусматривают более широкое применение смертной казни. Высшая мера наказания применяется на практике.

За свободное выражение мнений и использование информации введены новые суровые наказания, включая смертную казнь. Высшая мера, в частности, предусматривается за распространение материалов иностранных СМИ и телесериалов. Слежка за населением стала еще более распространенной благодаря развитию технологий.

Доклад, основанный на сотнях интервью, проведенных Управлением, и других материалах, указывает на рост использования принудительного труда во многих формах, в частности, так называемых «ударных бригад», обычно привлекаемых для работы в опасных отраслях, таких как горнодобывающая промышленность и строительство. В эти бригады обычно входят люди из малообеспеченных семей. В последние годы правительство использовало тысячи сирот и беспризорных детей на угольных шахтах и ​​других опасных объектах.

Что изменилось к лучшему

Управление получило сообщения о некоторых улучшениях. Граждане КНДР, которым удалось покинуть страну, сообщали о некоторых улучшениях в обращении с людьми в местах содержания под стражей. Число случаев насилия со стороны охранников несколько снизилось, а сотрудники правоохранительных органов, как сообщается, демонстрируют большую осведомленность о стандартах обращения с лицами, лишенными свободы, и условиях их содержания.

Было принято несколько законов, которые, как сообщается, усиливают гарантии справедливого судебного разбирательства и защиту от жестокого обращения с лицами, лишенными свободы.

Страна в определенной степени взаимодействует с международной системой в области прав человека, ратифицировав еще два договора по правам человека и выполнив обязательства по представлению докладов в некоторые договорные органы. Однако разрыв между международными обязательствами государства и реальной жизнью его граждан остается очевидным, говорится в докладе.

Рекомендации ООН

В докладе говорится, что государства обязаны соблюдать принцип невысылки в отношении граждан КНДР, находящихся под их юрисдикцией, и о необходимости устранения негативного воздействия санкций на осуществление прав человека населением страны.

В докладе также приводятся рекомендации относительно мер, которые правительство может принять для улучшения ситуации с правами человека в стране. Это ликвидация системы лагерей для политических заключенных, прекращение применения смертной казни, прекращение пыток и жестокого обращения в местах содержания под стражей, распространение информации о правах человека среди населения и другие.