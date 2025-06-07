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    10:28, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    В Северной Корее зафиксирован масштабный сбой в работе интернета

    В Северной Корее наблюдается масштабный сбой в работе интернета. Об этом сообщает агентство Reuters передает корреспондент агентства Kazinform. 

    КНДР, Северная Корея, Южная Корея, ракеты
    Фото: unsplash

    По словам эксперта в области кибербезопасности Джунаде Али, в настоящий момент недоступны все основные интернет-ресурсы страны, в том числе сайты Министерства иностранных дел КНДР и Центрального телеграфного агентства.

    – Сейчас в северокорейском интернет-пространстве наблюдается серьезный сбой, затрагивающий все маршруты — вне зависимости от того, проходят ли они через Китай или Россию, — отметил Джунаде Али.

    Специалист также добавил, что интернет-инфраструктура КНДР в настоящее время не отображается в системах мониторинга сетевой активности. По его оценке, наиболее вероятной причиной инцидента являются внутренние технические неполадки, а не внешнее вмешательство или кибератака.

    Теги:
    Сбой Интернет Северная Корея
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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