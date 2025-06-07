В Северной Корее зафиксирован масштабный сбой в работе интернета

По словам эксперта в области кибербезопасности Джунаде Али, в настоящий момент недоступны все основные интернет-ресурсы страны, в том числе сайты Министерства иностранных дел КНДР и Центрального телеграфного агентства.

– Сейчас в северокорейском интернет-пространстве наблюдается серьезный сбой, затрагивающий все маршруты — вне зависимости от того, проходят ли они через Китай или Россию, — отметил Джунаде Али.

Специалист также добавил, что интернет-инфраструктура КНДР в настоящее время не отображается в системах мониторинга сетевой активности. По его оценке, наиболее вероятной причиной инцидента являются внутренние технические неполадки, а не внешнее вмешательство или кибератака.