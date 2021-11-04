+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -15 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Северной Корее стали есть мясо черных лебедей

4 Ноября 2021 05:58
Поделиться:
В Северной Корее стали есть мясо черных лебедей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Северная Корея страдает от нехватки продовольствии с момента основания. Санкции международного сообщества и пандемия только ухудшили ситуацию. Теперь здесь намерены разводить черных лебедей на мясо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Новости по теме
Вакцина от коронавируса для пятилеток
ВОЗ рекомендовала к применению в экстренных ситуациях восьмую вакцину от COVID-19 Швейцария с конца ноября будет предоставлять ковидные сертификаты иностранным туристам Беларусь намерена производить вакцину от COVID-19

В Северной Корее завершено строительство фермы, на которой в промышленных масштабах будут разводить на мясо черных лебедей. Это часть плана властей страны по повышению разнообразия продуктов питания и попытка справиться своими силами с продовольственным кризисом. Северокорейские чиновники утверждают, что мясо этих птиц очень питательное, а увеличение ассортимента положительно скажется на качестве жизни населения.

Еще в 2019 власти приказали школам и предприятиям заняться выращиванием и разведением всего, что можно есть с целью «повышения самообеспечения».

Теперь северокорейские СМИ агитируют за употребление в пищу мяса черных лебедей.

Лидер страны Ким Чен Ын признал, что из-за закрытых границ ситуация с продуктами в стране остается напряженной и попросил прощения у жителей, которым пришлось пойти на жертвы, чтобы остановить распространение коронавируса.


Подписывайтесь на наш канал:

#Корея   #Мировые новости  
Поделиться:
Новости по теме
Вакцина от коронавируса для пятилеток
ВОЗ рекомендовала к применению в экстренных ситуациях восьмую вакцину от COVID-19
Швейцария с конца ноября будет предоставлять ковидные сертификаты иностранным туристам
Беларусь намерена производить вакцину от COVID-19
Популярное
1 Пассажирский автобус закидали камнями в Алматы
2 Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: на каком этапе находится проект
3 На 100 млн тенге обманул аферист 25 жителей Караганды
4 Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам
5 Закладчика «синтетики» задержали в элитном ЖК Нур-Султана
6 12 млн тенге выманил у семейчанки бывший заключенный
Читайте также
ВОЗ рекомендовала к применению в экстренных ситуациях восьмую вакцину от COVID-19
Вакцина от коронавируса для пятилеток
Пассажирский автобус закидали камнями в Алматы
Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: на каком этапе находится проект
На 100 млн тенге обманул аферист 25 жителей Караганды
Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам
Закладчика «синтетики» задержали в элитном ЖК Нур-Султана
12 млн тенге выманил у семейчанки бывший заключенный
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив