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В Северной Атлантике ведутся поиски мини подводной лодки с пятью людьми на борту

Автор:  
Арнур Рахимбеков
21 Июня 2023, 15:07
В Северной Атлантике ведутся поиски мини подводной лодки с пятью людьми на борту Фото: PA Media

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. С воскресенья спасатели ведут поиски подводного судна, исчезнувшего в северной части Атлантического океана, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на европейские СМИ.

Небольшая подводная лодка «Титан» (Titan Sub), на борту которой находится 5 человек (граждане Франции, США, Великобритании и Пакистана), погрузилась на глубину 4 тысячи метров для ознакомления с затонувшим судном «Титаник» в Северной Атлантике.

«Titan Sub» - небольшой подводный аппарат, принадлежащий компании Oceangate. Он весит 10 тонн, имеет длину 6,7 метра и может вместить пять человек на 96 часов погружения.

В настоящее время в спасательной операции принимают участие американские вооруженные силы при поддержке коллег из Канады и Франции.

Сообщается, что гидролокатор уловил отдельные звуки во время поисков.

«Канадские самолеты P-3 каждые 30 минут обнаруживали шумы под водой в районе поиска» - сообщают местные СМИ.

По оценкам властей, по состоянию на утро среды на судне осталось около 30 часов кислорода.


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